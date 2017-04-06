Комитет ГД не одобрил запрет размещения алкоголя на прилавках

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, в том числе размещения алкоголя на прилавках.

"Законопроектом предлагается ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в торговых залах и магазинах", — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ устанавливает запрет на демонстрацию алкоголя на прилавках, для его демонстрации предусматриваются отдельные места. "При розничной продаже алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары", — следует из материалов законопроекта.

Также проектом закона предусматривается ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями из других мест торгового объекта. При этом запрещается выделенные места снабжать информационными указателями, щитами и вывесками.

Авторы законопроекта отмечают, что вводимые требования не распространяются на специализированные стационарные торговые объекты, предназначенные исключительно для розничной продажи алкогольной продукции.

Правительство РФ не поддерживает данный законопроект, так как законопроект может привести к сокращению количества торговых объектов, так как магазины, не обладающие достаточной площадью для реализации проекта закона, не смогут переоборудовать свои помещение. Закрытие магазинов может повлечь увеличение потребления суррогатных напитков, утверждают представители кабмина.