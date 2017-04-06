Кузнецова рассказала, сколько получали отказавшиеся от семи детей супруги

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Приемные родители, которые отказались от семерых детей, передав их в органы опеки в Москве, получали пособий на сумму около 150 тысяч рублей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Они получали один из видов пособий, порядка 150 тысяч на семью было предоставлено именно пособия на детей, но вот следующий статус они уже не получили", — сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Кузнецова сообщила, что сейчас дети чувствуют себя хорошо. Главной задачей, считает омбудсмен, сейчас является найти новые семьи для ребят.

В среду со ссылкой на директора центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадима Меньшова сообщалось, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и обеспечить московские выплаты. Ежемесячно выплаты достигали по 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.