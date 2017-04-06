В адыгейском ауле открыли мост после масштабного ремонта

МАЙКОП, 6 апр — РИА Новости. Мост в ауле Ходзь Кошехабльского района Адыгеи, построенный более полувека назад, вновь введен в эксплуатацию после капитального ремонта: на его реконструкцию потребовалось около 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

В середине 2016 года мост признали аварийным и закрыли. По решению руководства республики на его капремонт выделено 10 миллионов рублей из резервного фонда кабинета министров Адыгеи. На эти средства строители заменили деревянные шпалы на металлоконструкции, залили мост спецбетоном и покрыли асфальтом, обустроили дорожки для пешеходов, установили ограждение и освещение.

"Мы делаем всё для того, чтобы выровнять качество жизни сельского населения, поднять его до городского уровня комфорта. Подводим газо- и водоснабжение, устанавливаем уличное освещение, ремонтируем мосты и дороги, строим социальные объекты. Всё это должно помочь удержать молодёжь на селе, положительно отразиться на демографии. Мы рассчитываем, что население встретит нашу работу с пониманием и поддержкой", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Кумпилов также посетил отремонтированную амбулаторию в ауле Ходзь, которая обслуживает около трех тысяч местных жителей. Здесь заменили кровлю, внутреннюю отделку, двери и окна, отремонтировали котельную и систему отопления, закупили оснащение на сумму 1,7 миллиона рублей.

В этом же ауле продолжается реконструкция четырехкилометровой дамбы. По данным пресс-службы, работы на дамбе, оценивающиеся в 62 миллиона рублей, будут завершены к декабрю 2017 года.

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