Снег и похолодание вернутся в Москву в выходные

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В выходные в столичном регионе снова похолодает, в ночь на воскресенье ожидается мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В выходные похолодание нас ждет. В субботу преимущественно облачно, кратковременные дожди и +5… +7 градусов ночью, днем 6-8 градусов тепла. Западный порывистый ветер 5-10 метров в секунду", — сказал специалист центра.

Похолодание продолжится в воскресенье, осадки перейдут в снег.

"Облачно с прояснениями, ночью кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица. В столице около 0 градусов, по области —3… +2 градуса, днем кратковременные дожди. В Москве ожидается +3… +5 градусов, по области +1… +6 градусов, северо-западный ветер 4-9 метро в секунду", — добавили в "Фобосе".

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