Строители начали бетонирование одной из двух самых мощных опор моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Строители приступили к бетонированию первой из двух самых мощных фарватерных опор моста через Керченский пролив, сообщил в четверг инфоцентр "Крымский мост".

"Строители приступили к первому этапу бетонирования одной из самых мощных опор моста в Крым. Всего таких опор две. Они возводятся в Керченском проливе и будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой такой опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы", — отметили в инфоцентре.

Свайные работы на этой опоре №252 выполнены в полном объеме, отметили в инфоцентре. Сейчас на свайном поле автодорожной части опоры формируется ростверк – монолитная железобетонная плита, "вяжется" арматурный каркас этой плиты, который постепенно бетонируется, уложены первые 520 кубометров бетонной смеси.

На другом строительном участке – на керченской стороне – началась надвижка пролетов на морские опоры. Их укрупнительная сборка из заводских блоков выполняется на берегу, на специальном сборочном стенде. По мере готовности пролеты один за другим надвигаются над акваторией по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов, сообщили в инфоцентре.

В целом строителям предстоит возвести более 6 км пролетов, работа развернута на трех морских участках строительства. Надвижка первых пролетных строений началась в феврале 2017 года на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Сама арка будет высотой 45 метров. Установка арок на опоры планируется в августе 2017 года.

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