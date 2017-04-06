В Минздраве рассказали о росте числа больных депрессией

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. К 2020 году депрессия выйдет на второе место в мире по числу дней нетрудоспособности в течение года, сказал главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе на пресс-конференции.

"К 2020 году депрессия выйдет на второе место, а некоторые считают, что и на первое место, по дням нетрудоспособности в течение года. Этот прогноз был сделан давно, и это, к сожалению, подтверждается", — сказала Кекелидзе.

Как отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, в Европейском регионе ВОЗ, куда входит и Россия, 40 миллионов человек страдают от депрессивных расстройств. В РФ эта цифра достигает почти восьми миллионов человек, или 5,5% населения.

Седьмого апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он пройдет под лозунгом "Депрессия: давайте говорить".