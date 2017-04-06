"Мы слышали взрыв и крики": очевидец из школы в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Полицейские и кинологи проводят проверку всех учебных заведений Ростова-на-Дону после взрыва неустановленного предмета у школы №5. Самодельное взрывное устройство обнаружил 46-летний мужчина, решивший проверить бесхозный пакет. Он получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Все образовательные учреждения города работают в штатном режиме, лишь в школе №5 занятия отменили. Детей оттуда эвакуировали, территорию оцепили. Движение по прилегающей к ней Социалистической улице также перекрыто.

"На месте работают специалисты, ведется дознание и проверка, – сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказского округа Росгвардии. – До ее завершения мы воздерживаемся от распространения непроверенных подробностей".

Как сообщили в региональном МЧС, около семи часов утра 46-летний Дмитрий Колесник подобрал в районе дома №208, который находится напротив школы №5, предмет, похожий на электрический фонарь, и включил его, после чего произошел хлопок.

"Мы слышали взрыв и крики, — рассказала РИА Новости Елизавета К., пятиклассница из школы № 5. – Это было за 15 минут до начала уроков".

Взрыв лишил мужчину нескольких пальцев, а также ранил брюшную полость. Его доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили РИА Новости врачи, мужчину экстренно прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

По разным данным, взрывное устройство находилось либо в бесхозной сумке, либо в пакете. Также до конца не известна личность пострадавшего: источники РИА Новости заявляют о том, что мужчина не охранник школы, а дворник. Местные СМИ сообщают о том, что Колесник не имеет определенного места жительства.

Так или иначе, взрывоопасный предмет мог оказаться в руках у детей. Сейчас следователи выясняют, кто и в каких целях изготовил взрывчатку. На месте происшествия работают также криминалисты следственного управления и сотрудники полиции.

Следователи Ростова-на-Дону завели уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.