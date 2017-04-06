ОП попросит ОБСЕ оценить приостановку вещания телеканала "ТВ Центр" в Литве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ обратится в ОБСЕ с просьбой дать публичную оценку действию литовских властей после приостановки вещания российского телеканала "ТВ Центр", заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы в среду приняла решение ограничить на один месяц свободный прием в республике сигнала российского телевизионного канала "ТВ Центр".

"От имени нашей комиссии мы обратимся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунье Миятович, чтобы она дала свою публичную оценку действиям литовских властей в отношении российских СМИ, в частности, решению о приостановке вещания российского телеканала "ТВ Центр", — заявила Сутормина РИА Новости.

Общественница подчеркнула, что "в современном цивилизованном обществе" считает это недопустимым.

"Данный запрет полностью противоречит нормам международного права и еще раз подтверждает, что нынешняя политика литовского руководства в буквальном смысле нацелена на введение цензуры, и блокировку любых альтернативных точек зрения. Это уже не первый инцидент с закрытием российских СМИ, что, на наш взгляд, надо рассматривать как прямое давление на русскоязычную прессу", — заявила член ОП.