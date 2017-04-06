Комитет ГД рекомендовал отклонить проект о минимальном размере алиментов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей рекомендовал к отклонению законопроект, в котором предлагается установить минимальный размер алиментов.

Документ был внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2012 году.

"Законопроектом предлагается установить в статье 81 СК РФ минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей. В действующем законодательстве эта категория отсутствует, и суды, взыскивая алименты, не связаны никаким нижним пределом. В результате, размер выплачиваемых алиментов зачастую дискредитирует цель их выплаты – содержание детей", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что для определения минимального размера алиментов избрана величина равная одной четверти прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте РФ, на территории которого проживает ребенок.

Минимальный размер уплаты алиментов предлагается применять и при взыскании алиментов в твердой денежной сумме, говорит в сопроводительных документах.

"У нас есть в законодательстве на ребёнка, если ты его родил и бросил, то (алименты) 25% от твоего заработка, если двое детей — 33%. Это мне кажется правильным, потому что зарплаты у всех разные", — сказала глава комитета Тамара Плетева.

Она отметила, что в законопроекте предлагается установить минимальный размер алиментов в процентах от минимального прожиточного минимума для ребёнка в регионе.

"А если он (родитель) в регионе он получает прожиточный минимум всего? А у него ещё есть другая семья и другие дети. Поэтому намерения вроде благие, но принимать я, например, это не склонна", — сказала Плетнева.