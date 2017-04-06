Детей, от которых отказались приемные родители, заберут

КАЛИНИНГРАД, 6 апр — РИА Новости. Калининградские власти решили забрать семерых детей, от которых отказались приемные родители, передав их в органы опеки в Москве, сообщила РИА Новости врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелика Майстер.

Сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Мы решили забрать всех детей, ведь они жили в одной семье. Нельзя детей делить на своих и не своих. Все наши. Постараемся, чтобы сегодня руководитель Центра для детей без попечения родителей, представитель опеки и психолог вылетели в Москву", — сказала Майстер.

В среду со ссылкой на директора центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадима Меньшова сообщалось, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и обеспечить московские выплаты. Дети получали ежемесячно по 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По информации пресс-службы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.