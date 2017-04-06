Заммэра считает, что жители пятиэтажек согласятся на снос

МОСКВА, 6 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы не предвидят проблем с согласием жителей домов, которые могут попасть в программу второго этапа реновации старого жилфонда, сообщил в четверг в эфире радиостанции "Говорит Москва" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, опыт первого этапа реновации показал, что подавляющее большинство жителей не против переселения.

"Как правило, 95% жителей согласны и переезжают в новые квартиры", — сказал он, добавив, что 5% при этом хотят переехать в новый район или получить квартиру большей площади, при этом до суда доходят жители 2-3 квартир.

"Я вообще здесь проблем не вижу", — подчеркнул Хуснуллин.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Всего реновация жилья может потребоваться в 500 городских кварталах.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

После составления списков каждый житель пятиэтажек сможет высказать свое мнение с помощью системы "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах "Мои документы". По итогам этого голосования и будет составлен итоговый список, отметил Собянин.