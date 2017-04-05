Приемные родители вернули семерых детей после отказа в повышении пособия

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приемные родители из Калининграда передали в московские органы опеки семерых детей, рассказал журналистам глава департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

Это решение они мотивировали тем, что при переезде в Москву семье не удалось добиться повышения региональных пособий до столичного уровня.

"Им не платили московские деньги, они хотели московские деньги получать, а платили только региональные, но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса, вы меня извините", — объяснил чиновник.

По словам Петросяна, городские власти будут добиваться возвращения детей в Калининград.

Директор центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов пояснил журналистам, что семерых детей возрасте от 3 до 12 лет вернули в пятницу и эти данные уже направлены вице-премьеру Ольге Голодец.

Меньшов рассказал, что родители приехали из Калининграда, а власти города отказались оформлять "приемную семью" и платить московские выплаты. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

Как отметила пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным ведомства, за последние пять лет почти в три раза увеличилось количество семей-кандидатов в усыновители и приемных родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства. Аналогичная картина наблюдается и по региональным банкам данных, где число состоящих на учете семей, желающих принять ребенка на воспитание, на конец года возросло на 118,5%.

Однако если в течение 2014 и 2015 число детей, переданных на воспитание в приемные семьи, превышало число выявленных, то в 2016 году выявили 57 290 человек, а устроили — 54 119.