США
5.045 апреля22:53МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Россияне не верят в повторение революции 1917 года, показал опрос

21:4005.04.2017
(обновлено: 21:44 05.04.2017)
137513
Жители России. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 59% россиян считают, что революционные события 1917 года в нынешней России повториться не могут, обратного мнения придерживаются 28% жителей страны, затруднились с ответом 14%, следует из опроса Левада-центра об Октябрьской революции, опубликованного в среду.

На Невском проспекте в день похорон жертв Февральской революции. Петроград, 24 марта 1917 года.
© РИА Новости. А. Варфоломеев
Перейти в фотобанк
Похороны жертв февральской революции 1917 года

Опрос был проведен 2-6 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Социологи отмечают, что почти половина россиян — 48% — считают неизбежной Октябрьскую революцию; 32% склонны думать, что этих событий можно было избежать. При это 48% граждан отмечают положительную роль Октябрьской революции в истории страны, 31% уверены в обратном, еще 21% затруднились ответить на вопрос. Согласно данным опроса, 45% россиян назвали приход большевиков к власти в 1917 году незаконным, тогда как 35% придерживаются обратного мнения.

Социологи попросили респондентов назвать обстоятельства, которые привели к Октябрьской революции. Половина российских граждан уверены, что к ней главным образом привело "тяжелое положение трудящихся"; 45% указали среди причин слабость правительственной власти; 20% видят революцию итогом заговора "врагов русского народа", 19% считают одним из главных катализаторов событий "экстремизм политических авантюристов", 15% винят "стихийную агрессию толпы".

Сожжение государственных символов у Аничкова дворца во время Февральской революции. Петроград. 1917 год.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Патриарх заявил, что распад СССР обусловлен трагедией 1917 года

Согласно данным социологов, четверть россиян (25%) уверены в том, что Октябрьская революция "открыла новую эру в истории народов России", 36% считают, что она дала толчок социальному и экономическому развитию, 27% граждан сомневаются, что эти события принесли пользу народам. По данным опроса, 50% россиян считают, что после Октябрьской революции 1917 года Россия продолжала развиваться, следуя своим традициям и национальным особенностям, а 35% уверены в том, что страна повернула на другой, чуждый ей путь развития.

Почти половина российских граждан — 49% — уверены, что Октябрьская революция нанесла серьезный урон русской культуре, 41% респондентов не согласны с этим мнением. Сорок восемь процентов считают, что революция также нанесла серьезный урон русскому крестьянству, против — 42%. Подавляющее большинство респондентов согласны, что большевистская революция нанесла серьезный урон религии и церкви, против — 19%. Около 52% опрошенных считают, что свержение самодержавия стало незначительной потерей для страны, против 34%.

Манифестация революционных войск перед Государственной думой в Февральскую революцию. Петроград, 1917
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Февраль 1917 для русской культуры: радость за руку с бедой

Как показал опрос, 34% респондентов считают, что России нужно двигаться вперед и "не ворошить" то, что происходило в 1917 году, 44% уверены в том, что нужно знать об этом периоде больше, чтобы не повторять ошибок прошлого. Четверть россиян считают революционную повестку 1917 года неактуальной: "изучение прошлого не приносит вреда, но в нынешней ситуации это не отвечает потребностям времени". Если бы Октябрьская революция происходила на глазах респондентов, то 33% предпочли бы переждать это время, не участвуя в событиях, а 14% уехали бы за рубеж. При этом 28% думают, что поддержали бы политику большевиков, а 8% — боролись бы против них.

Согласно данным опроса, у 26% россиян фигура Владимира Ленина вызывает наибольшую симпатию среди деятелей времен революции, 24% назвали таковой Иосифа Сталина, 16% — Феликса Дзержинского, 10% — Александра Колчака. Еще 16% симпатичен Николай II.

Костюмы революции. Фотодокументы 1917 года
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На моряках-балтийцах - уставные бескозырки, бушлаты, тельняшки. Военная форма в 1917 году не только обозначала принадлежность, но и указывала на "право сильного" останавливать, проверять документы, даже обыскивать. Особенно если к форме прилагаются винтовки. Видно, что обладатель штатского - не самого дорогого - пальто и гражданской фуражки чувствует себя неуверенно.
Так выглядели московские рабочие в 1917 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Праздничная одежда рабочих к 1917 году была своеобразным сплавом городских и деревенских понятий о красоте и шике. Рубахи-косоворотки свободного покроя и кушаки - от деревни, брюки и ухоженные усики - от города. К этому образу прилагались обычно смазные - блестящие - сапоги и кепка-картуз. Заметим, что квалифицированные рабочие могли позволить себе не только добротную - на свой вкус - одежду, но и собственно "фотосессию". А она тогда стоила не так уж дешево.
В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание 24 октября (6 ноября) 1917 г. Петроград.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
И все-таки главным элементом костюма русской революции была солдатская шинель. Не то чтобы отменно красивая и удобная - скорее, безальтернативная. Вчерашние солдаты, мечтавшие об окончании войны, стали основным корпусом рядовых революционеров. Головной убор - по вкусу: или солдатская же шапка, или кожаное кепи, или даже кавказская папаха.
Группа красногвардейцев Железнодорожного района
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Другой одежды, помимо военной формы, у многих людей 1917 года просто не было. Шинель, под ней гимнастерка, иногда френч. Гражданские пальто - крайне редки.
Фотография Николая II, сделанная после его отречения в марте 1917 года и ссылки в Сибирь
© Фото: Library of Congress
В этом смысле "заодно со своим народом" был и низложенный император Николай II. Правда, не по своей воле: после мартовского ареста в Царском Селе ему оставили лишь необходимый минимум одежды и вещей.
Бал у графини Екатерины Шуваловой. Санкт-Петербург, 1916 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разнообразие вечерних туалетов, фраки и платья со шлейфами - всё это осталось там, на дореволюционных фотографиях, "при царском режиме". До самой Блокады комиссионные магазины Петрограда, а после Ленинграда будут полниться бальными платьями и перчатками бывших светских дам. И мало кому будут они нужны в городе сурового победившего социализма.
Бойцы женского ударного Батальона смерти сидят около палатки
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Даже женщины в 1917 году примерили военную форму - правда, это были достаточно необычные женщины.
Офицеры Дикой дивизии генерала Корнилова. Это одно из соединений русской императорской армии на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, не подлежали призыву на военную службу. Многие представители русского дворянства служили в дивизии офицерами.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Черкеска, папаха, удобные мягкие сапоги - военная одежда горцев и терских казаков была и красивой, и удобной.
Демонстрация против саботажа чиновников под лозунгом В тюрьму саботажников. Революционный террор против них. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В первые месяцы 1917 года в столичных протестах участвовала и интеллигенция. На фото - обеспеченные люди: женщины в муфтах, мужчины в хороших пальто и меховых шапках. Скоро, слишком скоро "революционный террор" вступит в свои права - и обернется против них...
Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Перед нами не просто крестьяне, но зажиточные и авторитетные крестьяне. Это видно по добротным шапкам и шляпам, а также по грубоватой, но очень добротной и недешевой одежде. В частности, на втором справа мужчине - хорошей выделки, легкий и очень теплый тулуп до пят, а на голове - каракулевая (!) шапка.
Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Что касается революционеров-активистов, им не всегда хватало даже шинелей: рабочие обходились теплыми куртками. Для конца октября в Петрограде - решительно недостаточная одежда! Остается греться у костра и курить одну самокрутку за другой...
Отряд красногвардейцев рабочих завода Леонера перед отправкой под Гатчину для подавления мятежа Керенского - Краснова
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Экипировка Красной гвардии после победы Октябрьской революции - пестрая, но добротная: теплая одежда уже у всех.
Юный защитник Петрограда
© РИА Новости. Яков Штейнберг
Перейти в фотобанк
Бушлат морского образца, то есть теплая стеганая двубортная куртка - это, пожалуй, вторая по популярности (после солдатской шинели) верхняя одежда 1917 года.
Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На фоне революционных масс члены Временного правительства - в генеральских мундирах и хороших костюмах - выглядят пришельцами не то из прошлого, не то из другого мира. "Страшно далеки они от народа" - Ленин сказал это по другому поводу, но и к данной ситуации эта фраза применима.
Жители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Выборы в "Учредилку" - последний смотр пестроты одежд 1917 года. Качественные костюмы-тройки и шляпы канотье соседствуют с поддевками и картузами рабочих, шапочками и халатами татар. Уже скоро городская толпа - особенно в Москве - будет выглядеть совсем иначе.
Сотрудники городской милиции на Каменноостровском проспекте в Петрограде
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
А пока - в послефевральские месяцы - городской класс столичных городов еще сохраняет одежду и привычки. Правда, воротник пальто из верблюжьей шерсти на мартовском ветру уже приходится поднимать.
Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
По тому, как революционеры носят военную форму, можно понять, служили ли они в армии. Яков Свердлов, например - нет: он и в военном френче (тренд эпохи!) остался "стилягой". Очевидно, что военная форма для него - просто более актуальный (небуржуазный) вариант костюма-тройки. Которого, кстати, не стеснялся его непосредственный руководитель - Ленин.
Военно-революционный Комитет одной из польских частей в городе Дубна под Москвой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
А вот бывших и действующих военных опознать как раз легко - по "уставной" манере носить гимнастерки, шинели и папахи.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Полный комплект военной формы говорит любому прохожему 1917 года о том, что перед ним человек на службе. Винтовка за спиной, конечно, подкрепляет образ. Но лица - все еще озорные, крестьянские.
Группа красногвардейцев. Октябрьская революция
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Хорошо видно, что утепляются все кто как может. Тулупами, шинелями, телогрейками-ватниками...
Общий вид зала заседаний исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1917 год - это год, на который всем еще хватило дореволюционных запасов одежды. Но вот пополнить их оказалось невозможно еще много лет - и до самой середины 1920-х годов Россия не только лежала в разрухе, но и ходила в обносках, обмотках и отрепьях.
/

Комментировать
+
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Миколо Стецько
В 1917 году в России было целых две революции: Февральская - буржуазная и Октябрьская - пролетарская...
21:45
05.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена