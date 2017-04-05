Россияне не верят в повторение революции 1917 года, показал опрос

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 59% россиян считают, что революционные события 1917 года в нынешней России повториться не могут, обратного мнения придерживаются 28% жителей страны, затруднились с ответом 14%, следует из опроса Левада-центра об Октябрьской революции, опубликованного в среду.

Опрос был проведен 2-6 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Социологи отмечают, что почти половина россиян — 48% — считают неизбежной Октябрьскую революцию; 32% склонны думать, что этих событий можно было избежать. При это 48% граждан отмечают положительную роль Октябрьской революции в истории страны, 31% уверены в обратном, еще 21% затруднились ответить на вопрос. Согласно данным опроса, 45% россиян назвали приход большевиков к власти в 1917 году незаконным, тогда как 35% придерживаются обратного мнения.

Социологи попросили респондентов назвать обстоятельства, которые привели к Октябрьской революции. Половина российских граждан уверены, что к ней главным образом привело "тяжелое положение трудящихся"; 45% указали среди причин слабость правительственной власти; 20% видят революцию итогом заговора "врагов русского народа", 19% считают одним из главных катализаторов событий "экстремизм политических авантюристов", 15% винят "стихийную агрессию толпы".

Согласно данным социологов, четверть россиян (25%) уверены в том, что Октябрьская революция "открыла новую эру в истории народов России", 36% считают, что она дала толчок социальному и экономическому развитию, 27% граждан сомневаются, что эти события принесли пользу народам. По данным опроса, 50% россиян считают, что после Октябрьской революции 1917 года Россия продолжала развиваться, следуя своим традициям и национальным особенностям, а 35% уверены в том, что страна повернула на другой, чуждый ей путь развития.

Почти половина российских граждан — 49% — уверены, что Октябрьская революция нанесла серьезный урон русской культуре, 41% респондентов не согласны с этим мнением. Сорок восемь процентов считают, что революция также нанесла серьезный урон русскому крестьянству, против — 42%. Подавляющее большинство респондентов согласны, что большевистская революция нанесла серьезный урон религии и церкви, против — 19%. Около 52% опрошенных считают, что свержение самодержавия стало незначительной потерей для страны, против 34%.

Как показал опрос, 34% респондентов считают, что России нужно двигаться вперед и "не ворошить" то, что происходило в 1917 году, 44% уверены в том, что нужно знать об этом периоде больше, чтобы не повторять ошибок прошлого. Четверть россиян считают революционную повестку 1917 года неактуальной: "изучение прошлого не приносит вреда, но в нынешней ситуации это не отвечает потребностям времени". Если бы Октябрьская революция происходила на глазах респондентов, то 33% предпочли бы переждать это время, не участвуя в событиях, а 14% уехали бы за рубеж. При этом 28% думают, что поддержали бы политику большевиков, а 8% — боролись бы против них.

Согласно данным опроса, у 26% россиян фигура Владимира Ленина вызывает наибольшую симпатию среди деятелей времен революции, 24% назвали таковой Иосифа Сталина, 16% — Феликса Дзержинского, 10% — Александра Колчака. Еще 16% симпатичен Николай II.