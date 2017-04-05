Жители Кирова "отремонтировали" дорогу коврами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Жители Кирова выстелили проезжую часть дороги коврами, прикрыв, таким образом, ямы на ней.

Фото дороги опубликовал подписчик одной из кировских групп в социальной сети ВКонтакте. Это уже не первая акция против плохих дорог в регионе. В середине марта прошлого года подобную акцию провели активисты Нововятска, а в апреле активисты Кирова покрыли ямы холодным асфальтом и раскрасили "заплатки" узорами дымковской игрушки.

Организаторы подобных акций обращают внимание на очень плохое состояние дорог в регионе, в 2015-2016 годах ситуацию называли "критической".

В 2017 году Кировская область получит 625 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", который предусматривает ремонт городских дорог. Еще 539,8 миллионов рублей добавит дорожный фонд области и 91,5 миллионов поступит из бюджета Кирова.