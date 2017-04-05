Сотрудников школы на Ставрополье накажут за игру учеников в "Синий кит"

ПЯТИГОРСК, 5 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Прокуратура на Ставрополье потребовала привлечь к ответственности сотрудников школы, которые не заметили, как несколько учеников попали под влияние "групп смерти", сообщает краевое ведомство.

"Во время профилактических мероприятий в школе Шпаковского района выявлены трое несовершеннолетних, которые принимали участие в смертельно опасной игре "Синий кит", пропагандирующей совершение суицидов среди подростков", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, этот факт сотрудники школы, несмотря на всю актуальность проблемы и опасность для жизни, своевременно не установили, надлежащих мер к проведению профилактической работы не приняли.

"В связи с этим, прокурор района внес директору представление об устранении нарушений закона и поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", — добавили в ведомстве.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и в Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.