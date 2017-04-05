Следователи в Югре заявили, что не просили уволить "мнимого террориста"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр — РИА Новости. Представитель следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу опровергла информацию ряда СМИ, что сотрудники ведомства якобы причастны к увольнению Андрея (Ильяса) Никитина, которого в ряде СМИ и соцсетях называли подозреваемым в теракте в петербургском метро, как позднее выяснилось, ошибочно.

"Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности", — заявила РИА Новости представитель окружного следственного управления Алина Никифорова.

Ранее ряд СМИ сообщал, что жизнь Никитина осложнилась после публикации его фотографий с указанием, что он может быть причастен к петербургскому теракту 3 апреля. Сначала с мужчиной отказались лететь из Москвы пассажиры одной из авиакомпаний, а вскоре появилась информация, что его уволили с работы в Нижневартовске якобы по просьбе следователей из управления в Ханты-Мансийске.