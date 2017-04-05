Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования после теракта в метро

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила украинцам благодарность за соболезнования в связи с терактом в петербургском метро. Об этом сообщает RT.

"Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это", — сказала дипломат во время брифинга.

Захарова также подчеркнула, что не обошлось без "традиционного кошмара" в социальных сетях и прессе. По ее словам, ряд крупных изданий написали, что теракт в Петербурге является "расплатой за российскую внешнюю политику".

"В то время как на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию", — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек. СК назвал имя подозреваемого в организации взрыва — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

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