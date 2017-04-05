Мнимого "террориста из метро" уволили с работы после публикаций СМИ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Андрей (Ильяс) Никитин, фотография которого появилась в СМИ после теракта в метро Санкт-Петербурга, заявил, что его уволили с работы. Об этом сообщает IslamNews.

"Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального Следственного комитета", — сказал он.

По словам Никитина, публикация фото в СМИ осложнила ему жизнь. Кроме того, теперь за его родными и друзьями следят журналисты.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь", — рассказал Никитин.

Он также сообщил, что не смог улететь из Москвы домой в Оренбург, так как остальные пассажиры отказались лететь с ним в одном самолете.

Ранее сообщалось, что Никитин родился в Башкирии и закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое готовит военнослужащих для ВДВ. Служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. В последнее время мужчина работал дальнобойщиком.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. СК назвал имя настоящего подозреваемого в организации теракта — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.