Клименко об идее запретить детям вход в соцсети: это не будет работать

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Законопроект, который вводит ограничения в социальных сетях, вряд ли будет работать, считает советник президента РФ, председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что разработал федеральный законопроект, предполагающий запрет пользования социальными сетями для детей, чей возраст не достиг 14 лет. Документ также подразумевает правила, по которым при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. В случае нарушения этого требования он будет обязан выплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

"То, что предлагается депутатами Ленинградской области, никак не может называться законом. Декларация? Может быть. В жизнь ведь воплотить можно все что угодно. А вот будет ли это работать? Безусловно, нет", — заявил он в своем канале в Telegram.

Так, по его словам, у соцсети "ВКонтакте" сейчас есть не только российские пользователи, но и 15-20 миллионов русскоязычных украинцев, 7 миллионов русскоязычных из Казахстана, 4 миллиона из Белоруссии. "Мы их всех теряем и посылаем в Facebook?", — написал Клименко.