Московские власти обещают позаботиться об инвалидах при расселении хрущевок

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Москвы обеспечат сопровождение социально незащищенных граждан при переезде из пятиэтажек, заявил журналистам глава департамента социальной защиты населения города Владимир Петросян.

Чиновник отметил, что в сносимых пятиэтажках по предварительным оценкам живет много представителей льготных категорий граждан. "Пока таких подсчетов нет, но, как вы понимаете, это я так думаю, в основном, конечно, это будет социальный контингент. Это будут пожилые люди, это будут инвалиды, многодетные семьи, их будет большое число. И поэтому я вовлечен в эту тему", — сказал Петросян.

Он рассказал, что власти предполагают работу на трех этапах. "Сначала на этапе разъяснения, этапе сбора информации — кто эти люди, что они хотят, какие у них проблемы есть и так далее. В этот же этап войдет разъяснительная работа — для чего это делается и какие условия предлагает город для них", — заявил он.

По словам Петросяна, второй этап — это переезд. "Я думаю, что моя задача, моих служб — оказать помощь, особенно вот одиноким пожилым людям, одиноким инвалидам в переезде и так далее. Третья стадия, думаю, наверное, это уже сопровождение. Приехала многодетная семья, семья с ребенком-инвалидом. На новом месте — как помочь попасть в школу, в детский сад, в реабилитационное учреждение, в социальное учреждение, в центр социального обслуживания", — сказал он.

Петросян также напомнил, что мэр неоднократно заявлял, что квартиры будут выдаваться в том же районе, в котором произошел снос.