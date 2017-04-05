Песков назвал отредактированное фото Путина с макияжем похабщиной

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о правилах приличия и уважения к главе государства, комментируя попавший отредактированный снимок Владимира Путина с макияжем в список Минюста, и отметил, что президент нечувствителен "к подобной похабщине".

Ранее СМИ сообщали, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в их число внесен плакат с изображением Путина с макияжем.

Песков отметил, что не видел эти материалы. "Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и, в том числе, президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами", — сказал пресс-секретарь журналистам.

На вопрос, могут ли подобные снимки задевать Путина, Песков ответил: "Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание".

Пресс-секретарь напомнил об уважении "не просто к главе государства, а к главе государства, который пользуется подавляющей поддержкой населения страны. "Эти правила уважения и приличия никто не отменял", — добавил он.

Песков также пообещал позднее дать ответ на вопрос, не являются ли подобные действия Минюста РФ превышением должностных полномочий. "Не могу ответить на этот вопрос. Еще раз говорю, я не располагаю информацией. Давайте так: я посмотрю, что это за картинка, я проконсультируюсь с Минюстом и отвечу завтра вам на этот вопрос", — сказал он.