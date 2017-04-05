В Кремле заявили, что не занимаются организацией акций против терроризма

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Кремль не занимается организацией антитеррористических акций в регионах, люди консолидируются сами, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли митинги в регионах, и если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. Мне неизвестно о каких-то сигналах из Кремля", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли о планах проведения антитеррористических митингов в российских регионах, и были ли сигналы об этом из Кремля.

"Корректно сказать, что я в первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы", — добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что администрация президента РФ рекомендовала руководителям регионов провести в субботу, 8 апреля, митинги против терроризма. По сведениям газеты, в митингах должны принять участие все парламентские партии. При этом в думских партиях сообщили РИА Новости, что ничего не слышали о рекомендации администрации президента провести 8 апреля митинги против терроризма, но некоторые парламентарии готовы выйти на митинг, чтобы выразить солидарность в борьбе с терроризмом.