Глава Россельхознадзора просит проверить его на предвзятость к Белоруссии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит Минсельхоз РФ проверить его на предвзятое отношение к Белоруссии и изучить рост поставок продукции из соседней страны в Россию.
"Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель какой-то? Разбирайтесь с уголовным делом, у нас теперь есть заместитель министра (сельского хозяйства — ред.) новый (Евгений Непоклонов — ред.), у него рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Вот пусть он теперь какое-то время Белоруссию поведет, посмотрит, где предвзятость", — сказал глава Россельхознадзора.
Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.