Глава Россельхознадзора просит проверить его на предвзятость к Белоруссии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит Минсельхоз РФ проверить его на предвзятое отношение к Белоруссии и изучить рост поставок продукции из соседней страны в Россию.

Комментируя на форуме "ОвощКульт-2017" рост поставок белорусских овощей в Россию, Данкверт посетовал, что эта проблема не интересует общественность и российские отраслевые союзы.

"Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель какой-то? Разбирайтесь с уголовным делом, у нас теперь есть заместитель министра (сельского хозяйства — ред.) новый (Евгений Непоклонов — ред.), у него рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Вот пусть он теперь какое-то время Белоруссию поведет, посмотрит, где предвзятость", — сказал глава Россельхознадзора.

"Вот сейчас наши инспекторы поехали, и на следующей неделе, если будет обсуждение результатов, поедет туда заместитель министра, вот попросим министерство, вместо меня. Пусть общественность тоже видит. Все цифры, которые есть у нас, говорят о том, что, к сожалению, не знаю, как объяснить, но официальная статистика Белоруссии отличается от того, что сегодня фиксируют наши контрольные пункты", — добавил Данкверт. Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко 3 апреля сообщил, что поручил правительству направить специалистов на предприятия Белоруссии для урегулирования вопросов по фитосанитарным нормам.

Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.