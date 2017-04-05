"Свидетели Иеговы" объяснили, почему власти требуют запретить организацию

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минюст РФ требует запретить работу управленческого центра "Свидетелей Иеговы" из-за признания экстремистскими 95 книг, распространяемых организацией, и восьми региональных отделений, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

"Основанием для иска Минюста послужило признание 95 информационных материалов экстремистскими и восьми отделений организации", — заявил на заседании Верховного суда юрист управленческого центра.

По его словам, все эти решения уже признаны законными, однако "Свидетели Иеговы" продолжают их оспаривать в судебном порядке.

На нынешнем заседании ВС РФ должен решить вопрос о запрете управленческого центра организации. Как отмечал один из опрошенных РИА Новости экспертов, положительное решение суда может стать шагом к полному запрету деятельности "Свидетелей Иеговы" в России.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговых в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.