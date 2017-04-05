В Новосибирске к установке подготовили бюст Сталину

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Инициаторы установки в Новосибирске памятника Иосифу Сталину сообщили, что бюст готов, однако власти города до сих пор не согласовали место постамента.
"Стоимость работ скульптора в размере 200 тысяч рублей мы оплатили за счет собранных народных денег. В период с конца августа прошлого года по сегодняшний день нами собрано более 220 тысяч рублей. В ближайшее время мы закажем гранитный постамент, а также орден "Победа", который мы намерены разместить на памятнике И.В. Сталину", — сообщил руководитель инициативной группы Алексей Денисюк.
"Нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города", — отмечают инициаторы, которые возражают против проведения опросов и считают, что заслуги Сталина "в истории нашей Родины бесспорны".
В сентябре члены художественного совета Новосибирска большинством голосов приняли решение не поддержать эту общественную инициативу в первую очередь потому, что закон запрещает установку в Сквере героев революции каких-либо памятников, также члены совета в принципе высказывали сомнения в целесообразности появления монумента в городе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с худсоветом города, отметив, что у сторонников есть право поставить памятник на частном земельном участке.