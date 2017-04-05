В Новосибирске к установке подготовили бюст Сталину

НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Инициаторы установки в Новосибирске памятника Иосифу Сталину сообщили, что бюст готов, однако власти города до сих пор не согласовали место постамента.

В сообщении инициативной группы по установке памятника Сталину говорится, что бюст работы архитектора Павла Маркова из стеклокомпозита, тонированного под цвет темной бронзы, уже изготовлен и готов к установке. Его высота – 73 сантиметра, ширина – 77 сантиметров.

"Стоимость работ скульптора в размере 200 тысяч рублей мы оплатили за счет собранных народных денег. В период с конца августа прошлого года по сегодняшний день нами собрано более 220 тысяч рублей. В ближайшее время мы закажем гранитный постамент, а также орден "Победа", который мы намерены разместить на памятнике И.В. Сталину", — сообщил руководитель инициативной группы Алексей Денисюк.

Инициаторы заявляют, что намеревались открыть памятник Сталину к 9 мая этого года, однако мэрия не согласовала площадку для его установки, несмотря на многочисленные обращения, и планировала проведение опроса жителей города по этому поводу. Мэрия пока не прокомментировала это заявление.

"Нам стало известно, что планируется установка памятника царю Николаю II (памятник уже готов, царь с сыном стоят в полный рост) вблизи храма Александра Невского, но опроса никто не проводил и, как мы понимаем, никто и не будет спрашивать мнение жителей города", — отмечают инициаторы, которые возражают против проведения опросов и считают, что заслуги Сталина "в истории нашей Родины бесспорны".

Инициативная группа жителей Новосибирска еще летом 2016 года направила в мэрию обращение об установке в Сквере героев революции в центре города памятника Иосифу Сталину. В распространенном письме инициативной группы говорилось, что бюст Сталину в городе необходим, так как он является "величайшим государственным и политическим деятелем XX века, внесшим неоценимый вклад в историю страны".

В сентябре члены художественного совета Новосибирска большинством голосов приняли решение не поддержать эту общественную инициативу в первую очередь потому, что закон запрещает установку в Сквере героев революции каких-либо памятников, также члены совета в принципе высказывали сомнения в целесообразности появления монумента в городе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с худсоветом города, отметив, что у сторонников есть право поставить памятник на частном земельном участке.