Косачев прокомментировал идею смертной казни для террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выступает против возвращения в России института смертной казни. По его словам, мировой опыт свидетельствует, что смертная казнь не предотвращает террористические акты.
"Являюсь убежденным противником восстановления смертной казни. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что смертная казнь не влияет на динамику преступности и не предотвращает террористические акты", — сказал Косачев РИА Новости в среду.
Сенатор отметил, что акцент должен быть сделан на профилактике, предотвращении преступлений и неотвратимости наказания, а не на его жесткости.
"Пожизненное лишение свободы без права на пересмотр приговора является, по моему убеждению, адекватно жестким наказанием за самые серьезные преступления", — подчеркнул Косачев.
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