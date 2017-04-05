Косачев прокомментировал идею смертной казни для террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выступает против возвращения в России института смертной казни. По его словам, мировой опыт свидетельствует, что смертная казнь не предотвращает террористические акты.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров после теракта в метро выступил за смертную казнь для террористов, взрывающих мирных граждан.

"Являюсь убежденным противником восстановления смертной казни. Весь мировой опыт свидетельствует о том, что смертная казнь не влияет на динамику преступности и не предотвращает террористические акты", — сказал Косачев РИА Новости в среду.

Сенатор отметил, что акцент должен быть сделан на профилактике, предотвращении преступлений и неотвратимости наказания, а не на его жесткости.

"Пожизненное лишение свободы без права на пересмотр приговора является, по моему убеждению, адекватно жестким наказанием за самые серьезные преступления", — подчеркнул Косачев.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

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