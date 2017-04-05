Радужный листок станет логотипом парка "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Логотипом парка "Зарядье" в Москве станет листок в цветах радуги, за который высказались большинство проголосовавших на портале "Активный гражданин" москвичей, говорится в пресс-релизе Москомархитектуры.
"Разноцветный листок станет фирменным стилем парка, он будет размещен на графических изображениях, элементах навигации, сувенирной и рекламной продукции", — сообщается в нем.
Автором победившей визуальной концепции является Мария Кокухина – специалист в веб-дизайне и интернет-маркетинге из Москвы. По ее замыслу, листок представляет парк как место соединения самых различных элементов – стихий, поколений, культур, передающих многоликий образ России. А "древнерусский" шрифт призван напомнить об уникальной истории самого Зарядья, говорится в материалах.
Вариант-победитель набрал 49,36% голосов. Также в голосовании на "Активном гражданине" принимали участие два других предложения: 21,2% москвичей проголосовали за вариант, в основе идеи которого была древнерусская буква "З" — "земля". А 24,63% горожан отдали свой голос за третий вариант логотипа с изображением сказочной птицы, образующий букву "З". Еще 4,81% проголосовавших решили, что вопрос должны решать специалисты, отмечается в сообщении.
Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесённой гостиницы "Россия" около Красной площади. Там создадут четыре природные зоны — лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. В парке появятся парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открыть "Зарядье" планируют в 2017 году — к 870-летию Москвы. В 2018-м в парке начнёт работать филармония.
Около Кремля на месте снесенной гостиницы "Россия" создается Парк "Зарядье".
Исторические фасады нескольких зданий, примыкающих к территории строящегося парка, будут сохранены и отреставрированы.
Напомним, что в начале ноября градозащитное движение "Архнадзор" сообщило о начале демонтажа ряда зданий, расположенных возле "Зарядья", в числе которых доходный дом купца Персица.
Градозащитники призвали остановить снос исторических зданий. Ситуацией заинтересовался комитет Госдумы по культуре, который направил запрос московским властям о разъяснении ситуации.
В настоящий момент идет запланированный демонтаж двух корпусов – сейчас демонтируется корпус внутри двора. Следом будет разобран корпус внутри застройки за Китайгородской стеной, со стороны парка "Зарядье".
Зданию бывшего страхового общества "Якорь" планируется вернуть исторический облик конца XIX века, в частности, на фасады снова планируется установить декоративные якоря, утраченные в 30-е годы XX столетия.
Доходный дом купца Персица также планируется отреставрировать: специалисты собираются восстановить фрагмент на углу строения. За основу были взяты образцы архивных материалов, также был проведен анализ с учётом всех требований экспертов ЮНЕСКО.
В парке "Зарядье" также начали сажать деревья. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны.
Высадка в холодное время года обусловлена технологией, сейчас деревья находятся в состоянии покоя.
Всего на территории парка "Зарядье" будет высажено порядка 600 деревьев. Уже в этом году планируется посадить несколько сотен деревьев.
На территории парка будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом.
Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.
Парк "Зарядье" планируется открыть ко Дню города в 2017 году. К этому времени будет готова прогулочная зона и, возможно, уже будут открыты павильоны.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Рабочие высаживают деревья во время строительства парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.
Строительство парка "Зарядье" в Москве.