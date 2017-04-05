Радужный листок станет логотипом парка "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Логотипом парка "Зарядье" в Москве станет листок в цветах радуги, за который высказались большинство проголосовавших на портале "Активный гражданин" москвичей, говорится в пресс-релизе Москомархитектуры.

"Разноцветный листок станет фирменным стилем парка, он будет размещен на графических изображениях, элементах навигации, сувенирной и рекламной продукции", — сообщается в нем.

Автором победившей визуальной концепции является Мария Кокухина – специалист в веб-дизайне и интернет-маркетинге из Москвы. По ее замыслу, листок представляет парк как место соединения самых различных элементов – стихий, поколений, культур, передающих многоликий образ России. А "древнерусский" шрифт призван напомнить об уникальной истории самого Зарядья, говорится в материалах.

Вариант-победитель набрал 49,36% голосов. Также в голосовании на "Активном гражданине" принимали участие два других предложения: 21,2% москвичей проголосовали за вариант, в основе идеи которого была древнерусская буква "З" — "земля". А 24,63% горожан отдали свой голос за третий вариант логотипа с изображением сказочной птицы, образующий букву "З". Еще 4,81% проголосовавших решили, что вопрос должны решать специалисты, отмечается в сообщении.

Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесённой гостиницы "Россия" около Красной площади. Там создадут четыре природные зоны — лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. В парке появятся парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открыть "Зарядье" планируют в 2017 году — к 870-летию Москвы. В 2018-м в парке начнёт работать филармония.