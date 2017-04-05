В пресс-службе рассказали о состоянии певца Николая Носкова

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Состояние певца Николая Носкова стабильное, он по-прежнему находится в больнице, врачи назначили ему курс лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.

Ранее Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии в клинический госпиталь "Лапино" в Подмосковье.

"Состояние стабильное, врачи назначили ему курс лечения, но по результатам проведенного обследования можно сказать, что динамика позитивная", — сказала собеседница агентства.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".