ОП: запрет детям пользоваться соцсетями может вызвать обратный эффект

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запрет детям до 14 лет пользоваться социальными сетями может вызвать обратный эффект, так как "запретный плод всегда сладок", поэтому необходимо не создавать дополнительные барьеры, а начинать грамотную профилактическую работу с несовершеннолетними, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.

"Подобные нормы чреваты достаточно серьёзными последствиями. Во-первых, запретный плод всегда сладок, поэтому рано или поздно найдутся умники, которые, например, научатся генерировать номера паспортов и продавать это школьникам за деньги", — сказал Галочкин РИА Новости.

"Во-вторых, как показали последние события, различные группы и организации все активнее пытаются переманить подростков в так называемый "dark net", и подобные запреты будут им только на руку. Поэтому надо идти не по пути новых запретов и создания дополнительных барьеров, а наоборот начинать грамотнее и плотнее работать с молодёжью", — добавил он.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что разработал федеральный законопроект, предполагающий запрет пользования социальными сетями для детей, чей возраст не достиг 14 лет. Документ также подразумевает правила, по которым при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. В случае нарушения этого требования он будет обязан выплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Законопроект разрешает вести только одну персональную страницу, лишь под настоящим именем и фамилией. Пользователи возраста до 18 лет не имеют права вступать в сообщества с запрещенным для детей контентом. За нарушения несовершеннолетним правил пользования соцсетями будут расплачиваться его родители. Сумма штрафа составит до двух тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в парламенте Ленинградской области, документ еще не внесен в Законодательное собрание.