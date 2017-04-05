ОП: запрет детям пользоваться соцсетями может вызвать обратный эффект

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запрет детям до 14 лет пользоваться социальными сетями может вызвать обратный эффект, так как "запретный плод всегда сладок", поэтому необходимо не создавать дополнительные барьеры, а начинать грамотную профилактическую работу с несовершеннолетними, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.
"Во-вторых, как показали последние события, различные группы и организации все активнее пытаются переманить подростков в так называемый "dark net", и подобные запреты будут им только на руку. Поэтому надо идти не по пути новых запретов и создания дополнительных барьеров, а наоборот начинать грамотнее и плотнее работать с молодёжью", — добавил он.
Законопроект разрешает вести только одну персональную страницу, лишь под настоящим именем и фамилией. Пользователи возраста до 18 лет не имеют права вступать в сообщества с запрещенным для детей контентом. За нарушения несовершеннолетним правил пользования соцсетями будут расплачиваться его родители. Сумма штрафа составит до двух тысяч рублей.
Как сообщили РИА Новости в парламенте Ленинградской области, документ еще не внесен в Законодательное собрание.