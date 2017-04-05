Глава комитета ГД раскритиковал идею запретить детям пользоваться соцсетями

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин раскритиковал законопроект депутатов заксобрания Ленинградской области об ограничениях в социальных сетях, который, в частности, предполагает запрет на пользование ими детьми до 14 лет.

Ранее газета "Известия" сообщила, что заксобрание Ленинградской области разработало законопроект, который предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем, при регистрации придется предоставить паспортные данные. Как сообщает издание, предлагается запретить вход в соцсети детям до 14 лет.

"Инициатива депутатов заксобрания Ленинградской области предполагает запрет того, что уже запрещено законодательством – распространение экстремистской и опасной для здоровья информации и т. д. Кроме этого, многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне", — сказал Левин журналистам.

По его словам, особого внимания заслуживает ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет.

"Это по сути противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно молодеет. Более 90% людей в возрасте 12-17 лет ежедневно заходят в сеть. Лишение значительной части подростков возможности пользоваться аккаунтами в социальных сетях попросту отсечет им доступ к привычному инструменту коммуникации, которым они привыкли пользоваться не только в развлекательных целях, но и в образовательных", — подчеркнул он.

Депутат полагает, что фактический запрет на общение только спровоцирует интерес подростков к обходу запретов или агрессивному поведению вне интернета.

"Что же касается обязательного представления паспортных данных администраторам соцсетей, то возникает вопрос: представляют ли авторы законопроекта характер и размеры дополнительных расходов, которые будут необходимы для обеспечения надежности хранения таких колоссальных объемов информации? Действующее антитеррористическое законодательство уже содержит достаточно серьезные требования такого рода, представляющиеся ряду компаний и экспертов даже избыточными", — отметил Левин.

Он также добавил, что многочисленные штрафы, предусмотренные за несоблюдение правил, будут способствовать тому, что люди попросту перестанут пользоваться соцсетями и начнут использовать альтернативные площадки для коммуникации – мессенджеры, микроблоги и другие возможности интернета.

"Говоря о любых изменениях в этой сфере, обратил бы внимание коллег на слова президента России на прошедшем в Санкт-Петербурге четвертом медиафоруме ОНФ, который подчеркнул, что существующих ограничений в работе интернета достаточно", — заключил парламентарий.