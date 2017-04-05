Медведев подпишет новый документ о безопасности на метрополитене

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду подпишет новый документ о транспортной безопасности на метрополитене, сообщил заместитель главы правительства Аркадий Дворкович, выступая на коллегии Минтранса.

"Подготовленный уже существенное время назад и уже применяемый на практике во многом, но тем не менее новый акт безопасности на метрополитене, он сегодня будет подписан председателем правительства РФ. В нем заложены все современные требования, они уже применяются практически полностью на практике на всех ключевых линиях метрополитена, но это систематизирует соответствующие требования, и, надеюсь, что станет залогом еще больше безопасности на нашем общественном транспорте" — сказал Дворкович.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, в больницах Петербурга остаются 45 пострадавших.