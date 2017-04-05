Медведев подпишет новый документ о безопасности на метрополитене

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду подпишет новый документ о транспортной безопасности на метрополитене, сообщил заместитель главы правительства Аркадий Дворкович, выступая на коллегии Минтранса.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, в больницах Петербурга остаются 45 пострадавших.