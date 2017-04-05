В Тульской области выявили геном вируса птичьего гриппа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Тульский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ "ЦНМВЛ") 31 марта и 1 апреля провел исследования помета кряквы в деревне Малышево Алексинского района в Тульской области и выявил геном вируса гриппа птиц подтипа А субтип Н9, сообщается на сайте Россельхознадзора.
"Населенный пункт находится вблизи реки Упа и озера, что не исключает возможность заноса вируса перелетными птицами в связи с началом весенней миграции", — отмечает ведомство.
Отмечается, что в РФ организована и действует справочная лаборатория МЭБ по птичьему гриппу в ФГБУ "ВНИИЗЖ" во Владимире, где подтверждается диагноз на грипп птиц. Всего в РФ 34 федеральных государственных бюджетных учреждения Россельхознадзора, в которых проводится диагностика заболевания, выделяется вирус, определяется геном вируса, секвенирование изолята для определения происхождения вируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.