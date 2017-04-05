В Тульской области выявили геном вируса птичьего гриппа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Тульский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ "ЦНМВЛ") 31 марта и 1 апреля провел исследования помета кряквы в деревне Малышево Алексинского района в Тульской области и выявил геном вируса гриппа птиц подтипа А субтип Н9, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Диагноз подтвержден ФГБУ "ВНИИЗЖ" 3 апреля.

"Населенный пункт находится вблизи реки Упа и озера, что не исключает возможность заноса вируса перелетными птицами в связи с началом весенней миграции", — отмечает ведомство.

Отмечается, что в РФ организована и действует справочная лаборатория МЭБ по птичьему гриппу в ФГБУ "ВНИИЗЖ" во Владимире, где подтверждается диагноз на грипп птиц. Всего в РФ 34 федеральных государственных бюджетных учреждения Россельхознадзора, в которых проводится диагностика заболевания, выделяется вирус, определяется геном вируса, секвенирование изолята для определения происхождения вируса.

В 2016 году птичий грипп регистрировался в 36 странах, а высокопатогенный грипп – в 13 странах мира. В Египте и Индонезии высокопатогенный грипп птиц А (H5N1) признан эндемичным, в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Центральной Азии распространены низкопатогенные вирусы Н9N2, для которых характерно генетическое разнообразие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.