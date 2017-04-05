Верховный суд отказался принять иск "Свидетелей Иеговы" к Минюсту

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВС РФ отказался принять иск "Свидетелей Иеговы" к Минюсту о признании действий ведомства незаконными, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Юрий Иваненко сообщил, что в ВС поступил встречный иск от центра "Свидетелей Иеговы" к Минюсту РФ, в котором организация просит признать незаконным ее преследование со стороны Минюста и признать ее жертвой политических репрессий.

"Суд постановил отказать в принятии встречного иска центра "Свидетелей Иеговы" к Минюсту", — сказал судья.

Минюст считал рассмотрение встречного иска неприемлемым, поскольку заявителем был нарушен порядок подсудности. Представитель ведомства заявила, что признавать жертвами политических репрессий должны другие организации, а не Верховный суд РФ и Минюст, но не уточнила, какие именно.

Юристы организации по этому отметили, что подвергаются репрессиям в России еще с 1981 года, когда Юрий Андропов назвал "Свидетелей Иеговы" экстремистами.

Минюст в конце марта сообщил, что религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке религиозных объединений, работа которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд должен принять 5 апреля.