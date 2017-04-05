"Свидетели Иеговы" требуют признать их жертвами репрессий

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. "Свидетели Иеговы" в среду заявили встречный иск к Минюсту РФ, в котором потребовали признать работу ведомства незаконной, а себя признать жертвами репрессий, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

"В суд поступил встречный иск центра "Свидетелей Иеговы" к Минюсту РФ, в нем организация просит признать незаконным признание преследование организации и признать ее жертвами политических репрессий", — сказал судья Юрий Иваненко.

На нынешнем заседании ВС РФ должен решить вопрос о запрете управленческого центра организации. Как отмечал один из опрошенных РИА Новости экспертов, положительное решение суда может стать шагом к полному запрету деятельности "Свидетелей Иеговы" в России.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговых в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.