Десятки "Свидетелей Иеговы" ожидают у ВС решения по запрету организации

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Огромная очередь из многих десятков членов "Свидетелей Иеговы" собралась утром в среду у входа в Верховный суд России, который сегодня должен решить вопрос о запрете управленческого центра организации, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящий момент заседание пока не началось. Большой зал ВС РФ, вмещающий около 150 человек, уже заполнен до отказа.
Иск о запрете организации в ВС РФ подал Минюст России, сославшись на "осуществление ею экстремисткой деятельности". Как отмечал один из опрошенных РИА Новости экспертов, приостановление деятельности управленческого центра "Свидетелей Иеговы" может стать шагом к полному запрету деятельности этой организации в России.
"Свидетели Иеговы" протестуют против своей ликвидации у здания Верховного суда https://t.co/uUniaHYKhz pic.twitter.com/Mw9z53xcWH— Гражданские силы.ру (@gr_sily) 5 апреля 2017 г.