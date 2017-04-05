Десятки "Свидетелей Иеговы" ожидают у ВС решения по запрету организации

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Огромная очередь из многих десятков членов "Свидетелей Иеговы" собралась утром в среду у входа в Верховный суд России, который сегодня должен решить вопрос о запрете управленческого центра организации, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящий момент заседание пока не началось. Большой зал ВС РФ, вмещающий около 150 человек, уже заполнен до отказа.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговых в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

Иск о запрете организации в ВС РФ подал Минюст России, сославшись на "осуществление ею экстремисткой деятельности". Как отмечал один из опрошенных РИА Новости экспертов, приостановление деятельности управленческого центра "Свидетелей Иеговы" может стать шагом к полному запрету деятельности этой организации в России.

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