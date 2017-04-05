Кадыров разрешил школам Чечни устанавливать требования к одежде

ГРОЗНЫЙ, 5 апр- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал республиканский закон об образовании, разрешающий школам устанавливать свои требования к одежде школьников, сообщил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. Запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, ранее признал законным Верховный суд России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон "Об образовании в Чеченской республике", в который были внесены изменения. Согласно статьи десятой закона, школы вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, фасону и знакам отличия", — сказал Каримов.

Он подчеркнул, что закон не содержит никакого упоминания о хиджабах или иной конкретной одежде мусульман, христиан или иудеев.

По его словам, согласно законопроекту, разработка требований к одежде в школах должна вестись с соблюдением прав учащихся, гарантированных им конституциями Российской Федерации и Чеченской республики, с учетом их народных традиций и вероисповедания, если это не противоречит федеральному законодательству.