Кадыров разрешил школам Чечни устанавливать требования к одежде

ГРОЗНЫЙ, 5 апр- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал республиканский закон об образовании, разрешающий школам устанавливать свои требования к одежде школьников, сообщил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.
"Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон "Об образовании в Чеченской республике", в который были внесены изменения. Согласно статьи десятой закона, школы вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, фасону и знакам отличия", — сказал Каримов.
По его словам, согласно законопроекту, разработка требований к одежде в школах должна вестись с соблюдением прав учащихся, гарантированных им конституциями Российской Федерации и Чеченской республики, с учетом их народных традиций и вероисповедания, если это не противоречит федеральному законодательству.