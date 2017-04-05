В ГД прокомментировали идею запрета пользоваться соцсетями до 14 лет

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва считает, что нужно очень осторожно подходить к предложениям о запрете регистрации детей в социальных сетях.

"Сейчас мы начинаем метаться из угла в угол. Как сегодня детям вообще закрыть доступ? Закрыть совсем доступ, когда молодежь этим живет, мне кажется, это вызовет еще большее недовольств", — сказала Плетнёва.

При этом она подчеркнула, что выступает за то, чтобы опасные сайты, на которых содержатся призывы к суициду и другая деструктивная информация, обязательно блокировались. Глава думского комитета уверена, что принимать меры нужно. "Мы теряем детей, и не просто теряем нравственно, мы теряем их физически", — отметила она.