СМИ: медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Минфин подготовил поправки к закону "Об организации страхового дела в России", которые обязывают передавать страховщикам данные о гражданах, составляющие врачебную тайну, пишет "Коммерсант".

В пояснительной записке, которая есть у издания, говорится, что медики уже вправе предоставлять информацию о застрахованных с их письменного согласия. Однако, по статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в половине случаев компании получают отказы, а невозможность своевременно установить, наступил ли страховой случай, увеличивает сроки выплат или ведет к отказам в них. Самостоятельные же расследования компаний до выплат повышают их расходы и влекут за собой удорожание услуг.

Около года назад аналогичная инициатива Минфина до этапа межведомственного обсуждения не добралась. В этот раз поправки обсуждали на совещании в Центробанка 17 марта, и, по данным издания, регулятор их поддержал. Минфин 31 марта разослал проект в ведомства и до 10 апреля ждет замечаний к нему.

Врачебная тайна интересует компании, которые занимаются личными видами страхования (медицинское, от несчастного случая, страхование жизни). Как сообщил вице-президент ВСС Максим Данилов, в мире на личное страхование приходится более 80% мошенничеств. В России считаются сомнительными до 10% выплат — страховщики подозревают участие мошенников, но доказать не могут.

По данным ЦБ, в 2016 году страховщики выплатили по личным видам с учетом страхования жизни 245,6 миллиарда рублей. Беспрепятственный доступ к врачебной тайне сэкономил бы им до 25 миллиардов рублей, сообщает газета. Глава ВСС Игорь Юргенс сообщал, что компаниям нужны хотя бы сведения о смерти и инвалидности, чтобы минимизировать риски. Также им важно иметь доступ к информации о критических заболеваниях, в первую очередь об онкологии, где доля мошенничеств максимальна.

В Минздраве "Коммерсанту" сообщили, что проект, "разработанный Минфином в инициативном порядке", в ведомство не поступал, но, если это произойдет, документ рассмотрят "в установленном порядке".