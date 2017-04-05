В Госдуме предлагают выделить в отдельную статью УК вербовку террористов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Госдуме прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за вербовку террористов, соответствующий проект направлен для получения отзыва в правительство России и Верховный суд, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").

По его словам, в настоящее время закон устанавливает ответственность за склонение к совершению теракта, вовлечение в террористическую деятельность и вербовку.

"Но сегодня появились агитаторы, которые вербуют людей в ИГ* (организация запрещена в России — ред.) на системной основе, оказывают содействие в переезде. Мы считаем, что это более тяжкая форма вовлечения в преступную деятельность, и хотим выделить ее в отдельную статью, установить более строгую ответственность. Этот проект сейчас направлен для получения отзыва в правительство и в Верховный суд", — сказал Валеев, слова которого приводит газета "Известия".

Годом ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявлял, что подготовит поправки в Уголовный кодекс РФ о введении пожизненного заключения для вербовщиков террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.