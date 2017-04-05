СМИ узнали, что в России хотят запретить детям до 14 лет доступ в соцсети

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заксобрание Ленинградской области подготовило законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", который предусматривает предоставление паспортных данных при регистрации в социальных сетях, а детям до 14 лет вовсе запрещает доступ к таким сервисам и платформам, пишет газета "Известия".
"Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. руб", — пишет газета.
Документ запрещает рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".
По данным газеты, законопроект также запрещает использование социальных сетей работниками бюджетной сферы для предотвращения потери рабочего времени.
Ожидается, что законопроект будет внесен в Государственную думу 5 апреля.