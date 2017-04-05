Sputnik начинает сотрудничество с итальянским информагентством Agenzia Nova

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Италии Agenzia Nova. Стороны договорились обмениваться информацией о событиях в России и Италии, оказывать всестороннюю поддержку журналистам обоих СМИ и содействовать развитию диалога в информационной сфере между странами. В планах реализация совместных медиапроектов, направленных на сближение народов двух стран.

"Это сотрудничество позволит нашим странам наладить еще более тесное взаимодействие друг с другом, а также поможет развитию ресурса Sputnik в Италии", — сказал Первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков.

"Подписание соглашения способствует расширению международной сети Agenzia Nova и укреплению его присутствия в Восточной Европе, что имеет важное значение для итальянских компаний и государственных институтов", — отметил Генеральный директор Agenzia Nova Фабио Сквилланте.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Agenzia Nova — итальянское информационное агентство, основанное в 2001 году. Является ведущим итальянским агентством по количеству новостей, посвященных международной политике и экономике. Ежедневно служба новостей Agenzia Nova передает более 500 новостей. Агентство со штаб-квартирой в Риме имеет 12 информационных хабов в Европе, Африке и Азии, а также поддерживает корреспондентские и партнерские отношения приблизительно с 20 организациями.