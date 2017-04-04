Омбудсмен не нашла нарушений в проверке детей на наркотики в Сестрорецке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова не нашла нарушений в антинаркотической операции МВД, которая была проведена в одной из школ Сестрорецка, где учеников выстроили лицом к стене и проверяли с собакой, сообщается во вторник на сайте уполномоченного.

Ранее на сайте районного подразделения МВД появились фотографии с выстроенными вдоль стены детьми, вдоль которых проходит инспектор-кинолог со служебной собакой. Снимки сделаны во время первого этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", прошедшей 26 марта. Позже это фото было удалено с сайта полиции.

"Как указано в справке управления по контролю за оборотом наркотиков, дело было на перемене и все учащиеся находились в коридоре. При появлении служебной собаки дети стали проявлять к ней интерес и пытаться погладить. Чтобы не отвлекать животное от прямых обязанностей, ребят попросили развернуться… Жалоб на нарушение прав детей сотрудниками полиции, проводившими проверку со служебной собакой в лицее №120, в аппарате не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

Специалисты аппарата Агапитовой выезжали на место происшествия и пообщались с директором образовательного учреждения Татьяной Мининой, которая отметила, что подобное мероприятие в лицее проводится не в первый раз, "поскольку среди учащихся были выявлены случаи распространения и употребления запрещенных веществ". О возможной проверке родителей неоднократно предупреждали на собраниях, никто из законных представителей подростков не выражал по этому поводу протеста, отмечается в сообщении детского омбудсмена. Сами подростки, говорится в сообщении, "на досмотр отреагировали спокойно, никто не был напуган и, тем более, оскорблен".

В пресс-релизе на сайте Агапитовой говорится, что в соответствии с приказом МВД РФ № 1171 специалист-кинолог сам определяет границы осмотра места происшествия и порядок его проведения. По окончании работы служебной собаки составляется акт о ее применении – данный документ есть на руках у директора лицея, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что районная прокуратура инициировала проверку по факту этой операции. Кроме того, полицией назначена служебная проверка, действиям проводивших мероприятие сотрудников будет дана оценка.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина ранее сообщила, что направит генпрокурору РФ запрос по поводу этой акции. По словам сенатора, она поддерживает возмущение родителей и школьников, поскольку действия полиции "просто шокируют". В комитете по образованию Санкт-Петербурга заявили, что не поддерживают такую форму проведения антинаркотической операции.