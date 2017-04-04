Глава НАО: смерть Тюльпанова - большая потеря, которую трудно осознать

МУРМАНСК, 4 апр – РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа, сенатором от которого был скончавшийся во вторник Вадим Тюльпанов, Игорь Кошин выразил соболезнования близким погибшего и заявил, что уход Тюльпанова – это потеря, которую трудно осознать, сообщили РИА Новости в администрации округа.

Тюльпанов скончался от травмы при падении во вторник. В 2003–2011 годах он возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором — сначала от Петербурга, а позже от Ненецкого автономного округа.

"Уход Вадима Альбертовича Тюльпанова — это шок. С нами останутся его дела. Обладая мощным федеральным ресурсом, сенатор от Ненецкого автономного округа охотно подключался к решению проблем территории и добивался своего", — отметил Кошин.

Он также напомнил о том, что Тюльпанов привлекал внимание к вопросам самого малочисленного региона страны с неравнодушием и страстью, которые были ему присущи всегда. Кошин отметил, что сенатор помог привлечь средства Минфина на строительство дороги, которая свяжет НАО с "большой землёй", боролся за будущее военного посёлка Амдерма на побережье. Помогал заполярным рыбакам и лётчикам с изменением законодательства.

"Боюсь уйти в штампы, но это большая потеря для Ненецкого округа, которую пока нам сложно осознать. Сил его семье, которая всегда была поддержкой и гордостью. НАО скорбит вместе с ними", — сказал Кошин.

В партии "Единая Россия", членом которой и был сенатор, назвали кончину Тюльпанова "невосполнимой утратой для всех, кто его знал, кому посчастливилось работать и взаимодействовать с ним".

"Он был поистине профессиональным и очень авторитетным. Как общественный деятель много занимался развитием детской паллиативной медицины, детских хосписов, различными благотворительными проектами. Тюльпанов сыграл большую роль в сохранении культурного наследия Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении пресс-службы партии.