Матвиенко назвала смерть Тюльпанова большой потерей для страны

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Кончина сенатора Вадима Тюльпанова — "большая, невосполнимая" потеря для Санкт-Петербурга и для всей страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тюльпанов скончался от травмы при падении во вторник. В 2003-2011 годах он возглавлял законодательное собрание Петербурга, а Матвиенко была губернатором города. В 2011 году оба перешли в Совет Федерации.

"До глубины души потрясена безвременной кончиной нашего коллеги, сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова. Это большая, невосполнимая потеря для Санкт-Петербурга, для всей страны, для меня лично", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

По её словам, в лице Тюльпанова был потерян видный политический деятель, много сделавший для совершенствования российского парламентаризма. Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Санкт-Петербурга, сказала спикер Совфеда.

Матвиенко поделилась, что с Тюльпановым ее на протяжении многих лет связывали "отношения плодотворного сотрудничества и искренней дружбы", и назвала сенатора "человеком прекрасных душевных качеств".

"Выражаю глубокие соболезнования супруге Наталье, дочери, сыну, родным и близким. Они потеряли замечательного мужа и отца. Скорблю вместе с ними", — сказала спикер.