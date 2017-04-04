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Общество

Без "коврового" сноса: Собянин рассказал о реновации пятиэтажек в Москве

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19:4904.04.2017
(обновлено: 19:58 04.04.2017)
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Снос пятиэтажного жилого дома по улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда, заявил во вторник на расширенном заседании Совета Госдумы, посвященном законопроекту о реновации, мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе заседания он ответил на замечания депутатов относительно законопроекта, призвал всех заниматься делом вместо популизма, а также посоветовал не верить фейковым спискам расселяемых "хрущевок", поскольку первый предварительный список сносимых домов появится только к маю.

Пятиэтажные дома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Володин предложил расширить программу по переселению ветхого жилья

Подставить плечо

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Во вторник состоялось расширенное заседание Совета Госдумы, посвященное обсуждению законопроекта о реновации данного фонда. Собянин представил свое видение программы, выслушал замечания депутатов и ответил на их вопросы.

Вячеслав Володин и Владимир Васильев на расширенном заседании совета Государственной Думы РФ. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Глава фракции ЕР прокомментировал идею о сносе пятиэтажек по всей стране

В своем выступлении Собянин отметил, что старение и назревающее разрушение пятиэтажек – одна из основных, а то и самая главная проблема города. Он заявил, что уже сейчас 10% предполагаемых к сносу домов можно признать аварийными. Такие дома, а также те пятиэтажки, которые еще не достигли аварийного состояния, ремонтировать нет смысла – все равно спустя несколько лет они придут в негодность. И если не начать программу реновации, в Москве может возникнуть крупнейший в стране аварийный фонд, предупредил столичный градоначальник.

Собянина поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший что "без решения этих вопросов дальнейшее развитие Москвы невозможно". "Нам необходимо в этих вопросах подставить плечо правительству Москвы", — добавил он.

Как реновацию не назови

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые жилые дома, был внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Геннадий Зюганов на расширенном заседании совета Государственной Думы РФ. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Зюганов предложил снести пятиэтажки во всех регионах России

Как рассказал Собянин, документ предполагает создание самого правового института реновации жилья. Помимо процедуры расселения, он охватывает такие моменты, как сокращение сроков строительства, создание качественной современной застройки и вопросы, связанные с капитальным ремонтом.

"Основная задача закона – защита прав граждан при расселении", — в свою очередь подчеркнул Володин, добавив, что необходимо сделать реновацию максимально прозрачной и чтобы люди не испытывали дискомфорта.

При этом практически никто из присутствующих на заседании не отрицал, что законопроект требует доработки. В частности, глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев сказал, что при доработке необходимо уточнить процедуру переселения и более подробно рассмотреть критерии равноценности жилья. Также, по его словам, необходимо сократить административные процедуры. "Мы понимаем, что мы должны сократить общий срок административных процедур и если он дойдет до 700 или 750 дней, то тогда эта комплексная программа способна жить и способна развиваться", — сказал он. В то же время Москвичев отметил, что, несмотря на замечания, в целом его комитет концепцию законопроекта поддерживает.

Здания в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Петров
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Комитет Госдумы поддержал законопроект о сносе хрущевок

А вот глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, один из главных противников законопроекта в его нынешнем виде, заявила, что он нуждается в серьезной доработке. "Иначе нам предстоит встреча в Конституционном суде", — посетовала она. В частности, депутата беспокоит судьба нанимателей жилья и взносов за капремонт. Также она отметила, что необходимо уточнить сам термин "реновация", который нигде в законодательных документах не упоминается – разве что в стратегии развития ЖКХ, и то – в отношении аварийного жилья.

Собянин парировал: "Можно назвать как угодно, в любом случае это будет новый термин". Он также призвал "не заниматься популизмом", а браться и делать. "Мы должны сделать так, чтобы наши обещания и лозунги превратились в конкретные дела, сроки реализации, в конкретные квадратные метры и условия", — продекламировал столичный градоначальник.

Никого не ущемят

По словам Собянина, при реализации программы никто не будет ущемлен.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на расширенном заседании совета Государственной Думы РФ. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Собянин: предоставляемое при реновации жилье на 25-35% дороже сносимого

Он пообещал, что новое жилье москвичей будет не только более качественным и комфортным, но и более дорогим: "Жильё, которое мы предоставляем при переселении, на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим".

При этом если у кого-то из горожан возникнет желание расшириться при переезде, то власти готовы пойти им навстречу и разработать соответствующие программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки. Также не стоит беспокоиться тем, у кого ипотека на квартиру в сносимом доме. "Никаких проблем с заменой залога ипотеки не существует", — заверил градоначальник, добавив, что уже проводил соответствующие консультации с банками.

Не ожидает Собянин проблем после старта программы реновации пятиэтажек и с капремонтом. По его словам, сносимые дома будут исключены из соответствующего перечня, а те взносы, которые уже уплачены, пойдут на реализацию программы.

В Госдуме также прозвучало опасение, что из-за программы пострадают собственники нежилых помещений. На это мэр ответил, что при доработке законопроекта о реновации необходимо прописать две опции для владельцев коммерческих помещений. "Им будет предлагаться рыночная компенсация или, по согласованию с ними, предоставление иных, равнозначных помещений", — уточнил он.

Кроме того, Собянин заявил, что "никакого коврового сноса, никакого сплошного сноса не будет".

Спискам не верить

Мэр Москвы заметил, что сейчас в соцсетях и СМИ начали появляться различные списки, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Настоящий список домов, которые будут снесены, в настоящее время только формируется, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Собянин: у ипотечников не будет проблем при переселении в рамках реновации

Он пояснил, что предварительные перечни домов под снос планируется составить после того, как будет проведен анализ состояния жилфонда, получены замечания от муниципальных депутатов и предложения от жителей. Это предполагается сделать до 1 мая.

Затем, по его словам, начнется голосование жителей. Каждый житель пятиэтажек сможет высказать свое мнение с помощью системы "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах "Мои документы". По итогам этого голосования и будет составлен итоговый список. К тому времени уже как раз должен быть принят законопроект, надеется мэр.

Под конец заседания Совета Госдумы напряженную атмосферу расслабил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он посетовал, что как он ни старался, власти Москвы никогда не давали ему никаких квартир. Но Жириновский не унывает, и даже благодарен Собянину за то, что тот сделал Москву лучшим городом в мире.

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