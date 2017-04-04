Руки прочь, врач идет: поправки Яровой делают медиков неприкосновенными

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. В Госдуму внесены законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за воспрепятствование работе медиков. Речь идет и о нападениях на врачей и медсестер, и о нежелании водителей пропускать скорую помощь. О том, помогут ли эти поправки улучшить нашу медицину, — в материале РИА Новости.

Особая общественная опасность

Авторы законопроекта, внесенного на рассмотрение Думы 3 апреля, — парламентарии Ирина Яровая и Дмитрий Морозов. Внесенный ими пакет состоит из двух документов — это поправки к Административному и Уголовному кодексам РФ. В обоих случаях речь идет о наказании за факт воспрепятствования оказанию медицинской помощи. Причем если для пациента это обошлось без последствий, будет заведено административное дело, а если он пострадал или погиб — уголовное.

"Пострадавший в результате нападения медицинский работник лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную, медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку, — отмечают авторы законопроектов. — В ряде муниципалитетов пострадавший медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном населенном пункте. В таких случаях под угрозу преступлением ставится не только здоровье или жизнь самого медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, медицинскую помощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств".

Под "воспрепятствованием оказанию медпомощи" законодатели понимают не только рукоприкладство, но и "удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному". Кроме того, этим же проектом устрожается наказание для тех, кто не пропускает на дороге скорую помощь. Санкции предлагаются такие: от 4 до 5 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста в случае отсутствия пострадавших при обычной медпомощи, штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года за непропуск скорой помощи. Уголовная же статья предусматривает до четырех лет лишения свободы в случае смерти пациента.





Врачи: слишком мягко

Подобный закон давно назрел, уверен Андрей Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие". Нужно как-то обуздать тех, кто нападает на врачей и мешает им работать, найти управу на злостных "непропускальщиков" скорой помощи тоже необходимо. Но поправки Яровой — Морозова слишком мягкие, уверен профсоюзный лидер.

"Существует альтернативный законопроект, подготовленный Минздравом, где уголовная ответственность наступает при любом нападении на медработника при исполнении им служебных обязанностей, — отмечает Коновал. — Более того, мы даже вносили предложение, чтобы уголовная ответственность вводилась не только за нападение, но даже за оскорбление медработника. Почему полицейских оскорблять нельзя, а врачей и медсестер можно? Ведь в обеих ситуациях речь идет об общественной безопасности".

Если медика оскорбили на работе — это стресс, а значит, частичный выход специалиста из строя, настаивает Андрей Коновал. К сожалению, такие случаи, по информации профсоюза, происходят регулярно. И причины этого вполне объективны, признает медик.

"Во-первых, медработник в государственном учреждении обязан оказывать помощь каждому гражданину, — говорит Коновал. — Поэтому у нас участковые врачи в одиночку ходят по неблагополучным районам и подвергаются опасности. Врачи скорой приезжают на места драк и тоже рискуют. Приемные покои, особенно травмпункты, имеют дело с пьяными и агрессивными людьми".

Вторая причина заключается в том, что государственное здравоохранение хронически недофинансировано, утверждает профсоюзный лидер. Огромные очереди, нехватка специалистов, вал бумажной отчетности, заставляющий врачей и медсестер заниматься не столько больными, сколько бюрократией — все это раздражает пациентов. Добавить к этому боль, стресс — вот и условия для вспышки гнева.

"Так что причины инцидентов понятны, но нам нужно как-то защищаться", — резюмирует Андрей Коновал.

Пациенты: так проблему не решить

Александр Саверский, президент "Лиги защитников пациентов", не видит в законопроекте решения проблем. "Ответственность за агрессию в отношении врача и так есть, это подтверждают и представители силовых ведомств, — заявляет правозащитник. — Но дело в ее неотвратимости".

С идеей лишать водительских прав тех, кто не пропускает скорую помощь, Саверский согласен. Что касается нападений на врачей, по его словам, ситуация здесь сложнее, чем кажется.

"Помните белгородский случай, когда хирург убил пациента?— отмечает общественник. — По словам сопровождавшего пациента человека, он (человек, которого потом убили) случайно ногой ударил медсестру, когда она обернулась к нему назад спиной и пустила ему в желудок холодную воду через шланг. Это больно, это была физиологическая реакция организма, он не специально ее ударил. А по всем признакам это получилось нападение, и если бы врач его не убил, то по новым поправкам этого человека могли бы посадить. А таких случаев бывает множество".

Сложные ситуации возникают часто и в психиатрии, когда пациенты бывают агрессивными просто в силу заболевания. Невозможно применять уголовные санкции во всех таких случаях, отмечает Александр Саверский. Так или иначе, ужесточение санкций сделает отношения между российскими врачами и пациентами еще более натянутыми, прогнозирует общественник.