Медведев призвал следить за тенденцией сокращения населения в деревнях

СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область), 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал государство следить за тревожной тенденцией сокращения населения в российских деревнях.

Во вторник Медведев находится с рабочей поездкой в Тамбовской области. Здесь он проводит встречи с руководителями ведущих животноводческих предприятий.

"Труд аграрный становится более квалифицированным, оплачивается лучше, это очевидно абсолютно. Когда я ещё только приступал к работе в правительстве и начал заниматься национальным проектом по сельскому хозяйству, у нас в деревнях жило 35% населения. Это было совсем недавно, это было десять лет назад, 2006-2007 год. Сейчас 25%. То есть у нас численность сельского населения упала на 10%", — сказал Медведев на встрече с сотрудниками предприятия "Русагро".

Он пояснил, что это не всегда означает, что все плохо. Это в ряде случаев означает, что "труд становится более высококвалифицированным, производительность труда растет, поэтому не нужно такого количества населения на селе".

"Но в то же время это все равно тревожная тенденция. И за ними государство обязано следить", — заключил он.

Во вторник Медведев находится с рабочей поездкой в Тамбовской области, где провел встречи с руководителями ведущих животноводческих предприятий и осмотрел площадку мясоперерабатывающего предприятия "Тамбовский бекон" в селе Борщевка. В мероприятии также приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович, полпред президента в Центральном округе Александр Беглов, федеральный министр сельского хозяйства Александр Ткачев и другие руководители ведомств.

Предприятие "Тамбовский бекон" входит в группу компаний "Русагро" – крупнейшего российского агрохолдинга по производству сахара, свиноводству, растениеводству и масложировому производству.

В Тамбовской области расположены комплекс по производству комбикормов, семь товарных свинокомплексов на 4,8 тысячи голов в каждом, две племенные фермы, площадка карантина, убойное и мясоперерабатывающее производство (включая цех утилизации) мощностью 1,95 миллиона голов в год. В конце 2016 года "Русагро" приступила к реализации проекта строительства новых свинокомплексов в Тамбовской области мощностью 53 тысячи тонн свинины в год.