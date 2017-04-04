Большинство россиян недовольны ситуацией в своем регионе, показал опрос

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Больше половины россиян (55%) недовольны положением дел в своем регионе, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 39% респондентов заявили, что довольны.

Большинство опрошенных (53%) беспокоят высокие цены на услуги ЖКХ, 44% недовольны низким уровнем зарплат, 42% переживают из-за роста цен на товары и услуги.

Согласно опросу, 26% россиян волнуются из-за ситуации в сфере здравоохранения, 24% опрошенных недовольны состоянием дорог и ситуацией на них. Еще 20% отметили недоступность и дороговизну жилья, такой же процент россиян волнует алкоголизм и наркомания.

Опрос проводился 19 марта 2017 года в 104 населенных пунктах среди 1500 человек.