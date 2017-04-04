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Общество

Знакомый смертника Джалилова: "Мы занимались спортом, а не религией"

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (370)
17:3204.04.2017
(обновлено: 17:49 04.04.2017)
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Фото предполагаемого террориста-смертника на странице ВКонтакте
© vk.com/Akbar Djalilov

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. СК РФ подтвердил личность смертника, устроившего теракт в петербургском метро. Это гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Внешне молодой человек не вызывал подозрений в увлечении идеями радикального ислама, говорят его знакомые. Подробнее – в материале РИА Новости.

Этнический узбек из Киргизии

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — заявили в СК РФ.

Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке и взорвалась именно на теле Джалилова. Спецслужбам удалось отследить его путь по камерами видеонаблюдения подземных переходов, вестибюлей метро и улиц Санкт-Петербурга.

Кроме того, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство.

© vk.com/Akbar Djalilov
Фото предполагаемого террориста-смертника на странице ВКонтакте

Сейчас следователи проверяют окружение 22-летнего россиянина. По данным СМИ, что Джалилов родился в киргизском городе Ош в семье этнических узбеков, в 2011 году перебрался в Россию, где и получил гражданство. Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину, а сам он остался здесь. По некоторым данным, он работал специалистом по изготовлению суши в сети "Суши Вок" во Всеволожске Ленинградской области.

Спортивное прошлое

Известно, что смертник посещал клуб смешанных единоборств "Правый берег". Основные направления – ММА, грэпплинг, панкратион, самбо, рукопашный бой. 

Как РИА Новости рассказал один из знакомых Джалилова, мастер спорта Салам Худоерзода родом из Таджикстана, никаких наклонностей в сторону радикального ислама за Джалиловым он не замечал. По его словам, Акбарджон не упорствовал в занятиях спортом, поэтому ни с кем из спортсменов не сблизился:

"Я с ним пару раз виделся в спортзале. Но очень давно. Мы не дружили. Потом он пропал куда-то. То ли в другое место ушел, то ли вообще перестал заниматься спортом. Обычный парень".

Худоерзода также отметил, что клуб единоборств не является местом встреч для радикально настроенных мусульман – в "Правом береге", по его словам, занимаются мужчины разных национальностей, в том числе, и множество русских.

"Сколько я тут занимаюсь, ничего о том, чтобы кто-то за что-то агитировал, я не слышал. Все идут заниматься спортом, а не религией. Но по-настоящему понять, кто есть кто, сложно".

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт
В понедельник около половины третьего дня на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить — бомбу вовремя нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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