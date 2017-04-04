В Мариинке в память о погибших при взрыве прозвучит "Реквием" Верди

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (370)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Реквием" Джузеппе Верди прозвучит в среду на сцене Мариинского-2 в память о погибших в петербургском метро, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Исполнители — солисты "Мариинки": Виктория Ястребова (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Михаил Векуа (тенор), Владимир Феляуэр (бас), хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет маэстро Кристиан Кнапп.

Концерт посвящается памяти погибших во время трагедии в петербургском метро 3 апреля. Исполнение "Реквиема"пройдет вместо заявленного в афише оперного спектакля "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова.

Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

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